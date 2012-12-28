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1283
сегодня, 08:08
3

Стрелявшего из «Калашникова» в воздух липчанина будут судить

Дело жителя Липецка, устроившего пальбу из АК на улице Ангарской, передано в суд

УМВД России по Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего липчанина в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение или ношение основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ.

– Поздним вечером 6 мая 2024 года в дежурную часть УМВД России по Липецку поступило сообщение о нарушении общественного порядка вблизи дома по Архангельской улице. Как было установлено полицейскими, обвиняемый в ходе конфликта с компанией мужчин произвёл несколько выстрелов в воздух. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли автомат конструкции Калашникова, снаряженный патронами в количестве 4-х штук. Во время обыска проведенного в гараже, принадлежащем обвиняемому, полицейские обнаружили еще 37 патронов различных калибров. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором Левобережного района Липецка. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция инкриминируемой части статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.
незаконное хранение оружия
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Оля
4 минуты назад
Таких отморозков место в тюрьме
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Гиви
16 минут назад
Лучшеб мне продал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Сантильяна
сегодня, 08:27
Эхо 90 -х.!!!
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