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Происшествия
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сегодня, 08:08
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Стрелявшего из «Калашникова» в воздух липчанина будут судить
Дело жителя Липецка, устроившего пальбу из АК на улице Ангарской, передано в суд
– Поздним вечером 6 мая 2024 года в дежурную часть УМВД России по Липецку поступило сообщение о нарушении общественного порядка вблизи дома по Архангельской улице. Как было установлено полицейскими, обвиняемый в ходе конфликта с компанией мужчин произвёл несколько выстрелов в воздух. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли автомат конструкции Калашникова, снаряженный патронами в количестве 4-х штук. Во время обыска проведенного в гараже, принадлежащем обвиняемому, полицейские обнаружили еще 37 патронов различных калибров. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором Левобережного района Липецка. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция инкриминируемой части статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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