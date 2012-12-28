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В России
38
50 минут назад

Блогеров заставят получать лицензию на оказание образовательных услуг

Блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги, если у них нет лицензии. Пакет законопроектов на эту тему с поправками в закон «Об образовании» подготовлен рабочей группой по совершенствованию законодательства в блогосфере во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым («Единая Россия»), а также первым зампредом комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой («Справедливой России»). С документами, которые будут представлены на 22 июля на заседании группы, ознакомились «Известия».

«На сегодняшний день рынок информационных и образовательных услуг, в том числе с использованием сети «Интернет» является одним из наиболее перспективных. В 2022 году общий доход только онлайн-школ достиг 95 млрд рублей. В первом квартале 2023 года выручка в сегменте составила 46,7 млрд рублей, а по итогам года оборот онлайн-школ вырос на 30% год к году и достиг 123 млрд рублей», — говорится в пояснительной записке к документам.
В нем уточняется, что самыми популярными нишами такого образования являются: обучение новым профессиям (7,8 млрд), куры по здоровью (4,1 млрд), предпринимательству (4,6 млрд), психологии (3,7 млрд), эзотерике (3,4 млрд), финансовой грамотности (1,9 млрд), фитнесу (1,4 млрд) и отношениям (896 млн рублей).

«При этом основной проблемой регулирования информационно-консультационных и образовательных услуг является то, что они находятся в едином правовом и коммерческом поле, что создает ряд серьезных проблем. Возникает ситуация предоставления некачественных образовательных услуг, что может принести вред потребителям», — отмечается в документе.

«Юрлица, оказывающие образовательные услуги, по закону сегодня должны быть иметь на эту деятельность лицензию. При этом для индивидуальных предпринимателей она не требуется. Такой порядок является «ахиллесовой пятой» закона. Во-первых, это неравные условия конкуренции, так как ИП заниматься таким бизнесом проще. Во-вторых, это искусственно стимулирует блогеров-преподавателей уклоняться от налогов и лицензий через систему дробления бизнеса. Когда фактически работает одна онлайн-школа, где множество преподавателей обучают многотысячную аудиторию, а по документам все оформлены как независимые ИП», — пояснила «Известиям» сопредседатель рабочей группы Яна Лантаратова.

По ее словам, особенно актуальна эта проблема в связи с широкой популярностью курсов блогеров и различных онлайн-школ по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.
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