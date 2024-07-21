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В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
В России
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42 минуты назад
В Бодруме от жары расплавился асфальт
"Самая высокая температура, зафиксированная в тени, в некоторых районах Бодрума достигала 44 градусов", – говорится в сообщении. Отмечается, что в сельских районах Кумкей, Этрим и Пынарлыбелен из-за жаркой погоды расплавился асфальт.
Растаявший асфальт создал трудности для жителей сельских районов и водителей, проезжающих по этим дорогам, отмечает телеканал. В Турции в настоящее время идет новая волна «африканской» жары.
Телеканал подчеркнул, что данная ситуация доставила неудобства водителям. На следующей неделе в городе прогнозируется понижение температуры на 2–3 градуса.
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