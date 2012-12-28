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В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
В России
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54 минуты назад
В России зарегистрированы случаи лихорадки Западного Нила
"Специалисты Роспотребнадзора осуществляют непрерывный мониторинг за лихорадкой Западного Нила в России, а также за рубежом. В текущем году в РФ зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых - завозные", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
В Роспотребнадзоре уточнили, что основным способом заражения является укус комара. "Лихорадка распространена в странах с жарким климатом, также эндемичными по данной инфекции считаются южные регионы России. Однако в связи с потеплением климата, вирус встречается в Центральной части России и Поволжье", - добавили в ведомстве.
Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.
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