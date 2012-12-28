В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
В России
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сегодня, 15:12
В санатории Кузбасса отравились 25 детей
По данным ведомства, 21 июля за медицинской помощью в больницу обратились 25 детей в возрасте от 10 до 12 лет. У них выявлены признаки кишечной инфекции, врачи проводят лечение, их жизнь вне опасности.
В связи с этим была проведена доследственная проверка, по итогам которой начато расследование по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Следователи устанавливают очаг заболевания, идет проверка условий проживания и питания отдыхающих и другие обстоятельства произошедшего.
Региональное управление Роспотребнадзора привлечено к разбирательству, принимаются меры по приостановлению деятельности санатория.
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