На главное место празднования Дня города – площадь Ленина народ подтягивается неохотно

На площадку перед сценой проход через рамки металлоискателя

В Липецке продолжается празднование Дня города.Главный концерт в честь Дня города сегодня пройдет на площади Ленина-Соборной. Начала выступлений множества музыкантов – 18.00. Возможно из-за жары, народ идет на площадь неохотно. Те же кто решил прийти проходят через рамки металлодетекторов.Но несмотря на все факторы, у сцены уже собралось несколько десятков человек, которые слушают и пританцовывают под треки диджея Смелова.Выступят же сегодня на площади Ленина множество разных творческих коллективов. Хедлайнер же вечера - певица Пелагея. Она выйдет на сцену в 21.00.