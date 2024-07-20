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50 минут назад
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На главное место празднования Дня города – площадь Ленина народ подтягивается неохотно

На площадку перед сценой проход через рамки металлоискателя

В Липецке продолжается празднование Дня города. 

Главный концерт в честь Дня города сегодня пройдет на площади Ленина-Соборной. Начала выступлений множества музыкантов – 18.00. Возможно из-за жары, народ идет на площадь неохотно. Те же кто решил прийти проходят через рамки металлодетекторов.

Но несмотря на все факторы, у сцены уже собралось несколько десятков человек, которые слушают и пританцовывают под треки диджея Смелова.
Выступят же сегодня на площади Ленина множество разных творческих коллективов. Хедлайнер же вечера - певица Пелагея. Она выйдет на сцену в 21.00.


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день города
Пелагея
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Ссёлки
6 минут назад
Мы от жары в бурьянах прячимся.
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Васёк
9 минут назад
Нужно было приглашать Бурановских бвбушек, они смогли бы зажечь толпу. Да и по возрасту к Петру они поближе.
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Праздник
23 минуты назад
По чем картошка на рынке нынче?
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Петр
23 минуты назад
Металлорамки наносят вред здровью, особенно детскому. Можно просить полицейских применить другой тип досмотра.
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Пишу с дачи под винцо
26 минут назад
Все на дачах пьют винцо с сыром и фруктами!
Ответить
Да вж
31 минуту назад
На пляже кукуруза по 100 рублей)))
Ответить
Партработник
39 минут назад
А обкомовские ходят на такие праздники?
Ответить
Васёк
40 минут назад
Да оно и в других местах празднования народу никого нет. Люди устали от праздников. На огородах празднуют. А то от стабильности зимой жрать нечего будет.
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мнение народа
44 минуты назад
Делать там нечего. Скукота! Лучше дома перед телевизором
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скуф
23 секунды назад
я и не знал , что день города сегодня . у кампухтера с пифком комфортней будет.
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