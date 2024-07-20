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Общество
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50 минут назад
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На главное место празднования Дня города – площадь Ленина народ подтягивается неохотно
На площадку перед сценой проход через рамки металлоискателя
Главный концерт в честь Дня города сегодня пройдет на площади Ленина-Соборной. Начала выступлений множества музыкантов – 18.00. Возможно из-за жары, народ идет на площадь неохотно. Те же кто решил прийти проходят через рамки металлодетекторов.
Но несмотря на все факторы, у сцены уже собралось несколько десятков человек, которые слушают и пританцовывают под треки диджея Смелова.
Выступят же сегодня на площади Ленина множество разных творческих коллективов. Хедлайнер же вечера - певица Пелагея. Она выйдет на сцену в 21.00.
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