Сокольцы получили в День города долгожданный подарок

Впервые за сорок лет началась реконструкции дороги на улице Кочеткова

Сегодня, несмотря на празднование Дня города и субботу на улице Кочеткова кипит работа – дорожники срезают верхние слои асфальта. Вскоре здесь уложат новое покрытие.Эта, некогда главная дорога ведущая на левый берег реки Воронеж и связывающая Липецк через понтонный мост с селами Грязинского и Добровского района, а также Тамбовской областью, не ремонтировалась ни разу после открытия в 80-х годах нового автомобильного моста через реку. Дорогу на Кочеткова только латали. Последнее время по ней невозможно было не только ездить, но было даже затруднительно ходить.Ремонт на Кочеткова входит «в один пакет» с ремонтом еще пяти дорог в Липецке - Валентины Терешковой (от дома №18 по улице Валентины Терешковой до площади Победы), Титова (от дома № 145 по улице Гагарина до дома №52 по улице Космонавтов), Карбышева (от дома №45 по улице Баумана до дома №87 по улице Карбышева), и Ивана Франко. На Кочеткова и Франко дорогу отремонтируют на всем протяжении.По контракту подрядчик должен снять с дорог изношенный слой асфальта и отремонтировать их щебеночное основание, выровнять под уровень нового дорожного покрытия люки смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприёмников ливнесточных колодцев, нанести на дороги два слоя асфальтобетона, восстановить пешеходные зоны, обновить разметку, отремонтировать знаки, светофоры, дорожное ограждение.На Кочеткова уже установлены дорожные знаки. Например, появился знак «главная дорога». И «лежачий полицейский». То, что «лежачий полицейский» там предусмотрен радует жителей улицы, так как по новым дорогам начинают летать разного рода гонщики.