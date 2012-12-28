На пересечении Ушинского с Баумана прямо на дороге образовался провал

В мэрии предполагают, что дыра образовалась над трассой энергокомпании

Возле пешеходного перехода на улице Ушинского почти в районе примыкания к Баумана образовалась дыра.В мэрии Липецка предполагают, что провал образовывается над трассой энергокомпании. Сейчас определяются – какой. Как только это выяснят, ресурсоснабжающей организации выдадут предписание на устранение провала за их счет.Реконструкция площади Заводской и дороги на улице Баумана в этом месте прошла в 2020 году.