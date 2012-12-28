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Общество
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сегодня, 17:37
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На пересечении Ушинского с Баумана прямо на дороге образовался провал
В мэрии предполагают, что дыра образовалась над трассой энергокомпании
В мэрии Липецка предполагают, что провал образовывается над трассой энергокомпании. Сейчас определяются – какой. Как только это выяснят, ресурсоснабжающей организации выдадут предписание на устранение провала за их счет.
Реконструкция площади Заводской и дороги на улице Баумана в этом месте прошла в 2020 году.
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