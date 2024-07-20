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В России
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39 минут назад
Жители Краснодара перекрыли улицу из-за отключений света
На митинг вышли жители микрорайона Россинского из восьми домов жилых комплексов (ЖК) «Дружный-1» и «Дружный-2». Они рассказали, что сначала свет отключали по одному разу в неделю, потом по три. В настоящее время в домах нет света по 12-15 часов в сутки. Благодаря запасному трансформатору, который подключают коммунальные службы, электричество появляется 30-40 минут.
На жалобы жителей не откликались ни аварийная служба, ни «Краснодарэнерго». В настоящее время краснодарцы перекрыли улицу Краеведа Соловьева и начали скандировать «Дайте свет!». На место прибыла полиция.
Мэр Краснодара Евгений Наумов приехал к недовольным горожанам. Он пообещал, что никуда не уедет, пока электроэнергию не дадут. Наумов объяснил, что отключения в нескольких микрорайонах связаны с аварией на кабеле. Он заверил, что работы по восстановлению уже ведутся, параллельно тянется новый кабель.
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