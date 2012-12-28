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В мире
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38 минут назад
В Китае 11 человек погибли при обрушении моста
Мост обрушился из-за проливных дождей и паводков, рассказали местные власти. Спасатели обнаружили пять машин, упавших в реку, спасательная операция продолжается. По предварительным данным, пропали без вести около 20 машин и более 30 человек.
Спасатели достали уже пять автомобилей, упавших с моста в реку. Поисковая операция продолжается, в воде могут находиться еще около 20 машин. В спасательных работах задействованы более 700 человек, многочисленная техника, лодки и свыше 30 дронов.
Проливные дожди шли в китайской провинции Шэньси на протяжении нескольких дней.
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