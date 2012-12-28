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В России
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9 минут назад
У Ан-24 повредились опоры шасси при посадке в Якутии
"Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по факту авиационного события в аэропорту города Мирный. По предварительным данным, 20 июля 2024 года, около 14:00 по местному времени (08:00 мск - прим. ТАСС) при посадке в городе Мирный у воздушного судна Ан-24 АО "Авиакомпания "Алроса", выполнявшего рейс по маршруту Ленск - Мирный, произошел разрыв пневматиков основных опор шасси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту находились 49 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Как говорится в официальном Telegram-канале Росавиации, комиссия Саха (Якутского) МТУ Росавиации уже расследует данный авиационный инцидент.
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