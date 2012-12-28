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Нелегальная передача детализации телефонных звонков привела сотрудницу салона связи на скамью подсудимых
В России
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12 минут назад
Один человек погиб и девять пострадали в аварии под Воронежем
Авария произошла в 00:10 мск в Павловском районе, на 687-м километре федеральной автодороги М-4 "Дон". По предварительной информации, 33-летний водитель КамАЗ, буксируя на жесткой сцепке другой КамАЗ, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, после чего врезался в "Газель", за рулем которой был 52-летний житель Курска. А затем микроавтобус Renault врезался в буксируемый КамАЗ.
В результате ДТП водитель "Газели" умер на месте от полученных травм. Девять человек доставили в больницу: это водители КамАЗа, Škoda и Renault, а также пассажиры: три женщины 19, 49 и 63 лет, 18-летний молодой человек и двое подростков 12 и 16 лет.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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