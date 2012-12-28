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20
20 минут назад

Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до 5 человек

Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде составило пять человек, поисковые работы завершены, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"Нашли тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции. Поиски завершены", - сказали в пресс-службе.

6 июля на насосной станции в Волгограде в результате взрыва газа произошло обрушение конструкций. Тогда сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали, под завалами могли оказаться еще трое. Позже были обнаружены тела еще двоих работников станции. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным следствия, причиной произошедшего стали нарушения при производстве сварочных работ.
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