Липецкая вечЁрка: подробности драки с дворником, два дня под машиной и 7 «КамАЗов» мусора в квартире
Нелегальная передача детализации телефонных звонков привела сотрудницу салона связи на скамью подсудимых
Нелегальная передача детализации телефонных звонков привела сотрудницу салона связи на скамью подсудимых
В России
20
20 минут назад
Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до 5 человек
"Нашли тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции. Поиски завершены", - сказали в пресс-службе.
6 июля на насосной станции в Волгограде в результате взрыва газа произошло обрушение конструкций. Тогда сообщалось, что два человека погибли, трое пострадали, под завалами могли оказаться еще трое. Позже были обнаружены тела еще двоих работников станции. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным следствия, причиной произошедшего стали нарушения при производстве сварочных работ.
0
0
0
0
0
Комментарии