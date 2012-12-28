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В Липецкой области сухо и до +30
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Погода в Липецке
106
39 минут назад
1

В Липецкой области сухо и до +30

В ближайшие двое суток погода в Липецкой области будет неустойчивой, существенных осадков не ожидается. 23 июля регион окажется в зоне атмосферного фронта – возможны кратковременные дожди, местами грозы.

Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что в пределах нормы.

По югу области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +12 до +17 градусов, днем – от +25 до +30 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +14 до +16 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.

День 20 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1965 году – 7 градусов тепла.
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Комментарии (1)

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Коре.
18 минут назад
Хоть бы дождь ливанул. Отметить надо праздники по-человечески
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