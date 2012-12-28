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В России
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13 минут назад

Новак поручил ведомствам проект временного запрета на экспорт бензина

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам представить проект доклада премьеру РФ Михаилу Мишустину о введении после 1 сентября временного запрета на экспорт бензина.

Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам до понедельника представить предложения и проект постановления правительства по продлению запрета на экспорт бензина после 1 сентября, - следует из протокола совещания у Новака.

Минэнерго, Минфин и Федеральная таможенная служба должны до 22 июля представить проект доклада премьер-министру с предложением и обоснованием введения временного запрета поставок бензина за рубеж с осени и проект соответствующего правительственного акта, говорится в протоколе, - передает ТАСС.

Кроме того, Новак поручил Минэнерго ускорить работу по подготовке документа правительства о мерах по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов, доложив о результатах до 22 июля, а также обеспечить мониторинг цен на нефтепродукты.

Кабмин с 1 марта по 31 августа 2024 года ввел временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. С 20 мая экспорт бензина вновь был разрешен на июнь, затем разрешение на поставки продлили ко конца июля, объяснив это насыщенностью внутреннего рынка топливом.

В середине июля Новак заявил, что правительство в августе может не продлить отмену запрета экспорта бензина, если ситуация будет оставаться напряженной. По его словам, рынок топлива России остается стабильным, но он чувствительно реагирует на объемы предложения Аи-95.
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запрет
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