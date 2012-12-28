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В мире
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25 минут назад
МОК объявил о начале олимпийского перемирия
Олимпийское перемирие начинается за семь дней до открытия Олимпиад и завершается на седьмой день после закрытия Игр. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
"Олимпийские игры как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем мирно собраться вместе", — отмечается в сообщении МОК.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября, - передает РБК.
Резолюция о соблюдении олимпийского перемирия, которое должно наступить за семь дней до начала Олимпиады и закончиться через неделю после Паралимпиады, была принята Генассамблеей ООН в ноябре прошлого года. "За" проголосовали 118 стран, Россия и Сирия воздержались, против голосов не было.
Традиция объявлять перемирие на Олимпиаду была принята еще в VIII веке до н.э. в Древней Греции, ее называли "экехейрия".
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