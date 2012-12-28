Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Происшествия
Первый отечественный гибридный автомобиль начали собирать в Липецкой области
Общество
Ремонт трамвайных путей внесет еще ряд ограничений движения транспорта
Общество
Из нехорошей квартиры в Липецке вывезли семь «КамАЗов» мусора
Общество
«Ради ваших улыбок и смеха хочется жить, хочется трудиться»
Общество
На липецких дорогах появилась пыльная пена
Общество
Рыбак два дня провёл в перевернувшейся машине: мужчина в реанимации
Происшествия
Сегодня в Липецке: опять гроза, фестиваль «Липецкое городище» и «Цветочный реверанс»
Общество
Статистика: рост цен на бензин не прекращается в Липецкой области
Общество
На Набережной спасли женщину с ребенком
Происшествия
Читать все
«Он назвал меня алкашкой, а моего парня — наркоманом!»
Происшествия
Тимур Халматов: «Дворник напал на нас первым»
Происшествия
5 августа — открытие охоты на пернатую дичь
Общество
На заехавшего на «Ниве» в реку Дон водителя составили протокол
Происшествия
Экс-главреда «Заветов Ильича» оштрафовали на 250 000 рублей за поездки в Крым, Санкт-Петербург и Краснодар
Происшествия
Пострадавшим из-за аварии на водозаборе пересчитают плату
Общество
68-летнего липчанина мошенники обманули на 927 тысяч рублей
Происшествия
В Липецкой области проверяют сообщения о минировании судов
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Накануне Дня металлурга сотрудникам НЛМК вручили награды
НЛМК Live
Читать все
В мире
35
25 минут назад

МОК объявил о начале олимпийского перемирия

Олимпийское перемирие начинается за семь дней до открытия Олимпиад и завершается на седьмой день после закрытия Игр. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о начале олимпийского перемирия, - говорится в пресс-релизе МОК.

"Олимпийские игры как событие, объединяющее мир в мирном соревновании, станут мощным напоминанием о том, что мы все можем мирно собраться вместе", — отмечается в сообщении МОК.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября, - передает РБК.

Резолюция о соблюдении олимпийского перемирия, которое должно наступить за семь дней до начала Олимпиады и закончиться через неделю после Паралимпиады, была принята Генассамблеей ООН в ноябре прошлого года. "За" проголосовали 118 стран, Россия и Сирия воздержались, против голосов не было.

Традиция объявлять перемирие на Олимпиаду была принята еще в VIII веке до н.э. в Древней Греции, ее называли "экехейрия".
Олимпиада
спорт
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru