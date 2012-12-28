Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Происшествия
Суд обязал владельца убрать с берега реки домик, забор и беседку
Общество
Ремонт трамвайных путей внесет еще ряд ограничений движения транспорта
Общество
Первый отечественный гибридный автомобиль начали собирать в Липецкой области
Общество
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Общество
Из нехорошей квартиры в Липецке вывезли семь «КамАЗов» мусора
Общество
«Ради ваших улыбок и смеха хочется жить, хочется трудиться»
Общество
На липецких дорогах появилась пыльная пена
Общество
Сегодня в Липецке: опять гроза, фестиваль «Липецкое городище» и «Цветочный реверанс»
Общество
Рыбак два дня провёл в перевернувшейся машине: мужчина в реанимации
Происшествия
Читать все
«Он назвал меня алкашкой, а моего парня — наркоманом!»
Происшествия
5 августа — открытие охоты на пернатую дичь
Общество
Искусственный интеллект поможет липецким врачам распознать 37 болезней
Здоровье
На заехавшего на «Ниве» в реку Дон водителя составили протокол
Происшествия
Экс-главреда «Заветов Ильича» оштрафовали на 250 000 рублей за поездки в Крым, Санкт-Петербург и Краснодар
Происшествия
Ельчанин предложил инспектору ДПС 50 000 рублей и теперь заплатит за это штраф в 100 000 рублей
Происшествия
В Липецкой области проверяют сообщения о минировании судов
Происшествия
68-летнего липчанина мошенники обманули на 927 тысяч рублей
Происшествия
Накануне Дня металлурга сотрудникам НЛМК вручили награды
НЛМК Live
Пострадавшим из-за аварии на водозаборе пересчитают плату
Общество
Читать все
НЛМК Live
219
34 минуты назад

Накануне Дня металлурга сотрудникам НЛМК вручили награды

Накануне Дня металлурга сотрудникам Новолипецкого металлургического комбината вручили отраслевые, областные и муниципальные награды.

За большой личный вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд два работника НЛМК удостоены звания «Почетный металлург», Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ вручили 52 сотрудникам предприятия.

награждение 3.jpg

За высокие достижения в труде благодарности губернатора Липецкой области, благодарственных писем правительства региона и знаков отличия «Почетный наставник» удостоены 54 сотрудника НЛМК. 36 работников получили Почетные грамоты и благодарственные письма Липецкого городского совета депутатов и администрации Липецка.

Среди тех, кто в числе первых получил Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ – Александр Кононов, руководитель проектов управления предпроектных работ. Под его руководством компания успешно решает задачи улучшений в области защиты окружающей среды.  

- В экологии я достаточно давно, отмечаю, как меняется к лучшему комбинат, улучшается окружающая среда в городе. Я вижу в этом и свои усилия, приложенные за все эти годы. Этот результат приносит удовлетворение от работы, - рассказал Александр Кононов.  

награждение Кононов.jpg

Почетную грамоту Минпромторга РФ вручили и ветерану производства, машинисту тепловоза Юрию Кузнецову, который более 40 лет проработал на комбинате, разработал и внедрил ряд рационализаторских предложений, повышающих эффективность железнодорожных перевозок.

- Всегда стремился добиваться лучших результатов и своим коллегам хочу пожелать того же: не останавливаться на достигнутом, любить дело, которым занимаются, - отметил Юрий Кузнецов.

награждение кузнецов.jpg

Всего наградами за высокие профессиональные достижения отметили более 1400 сотрудников компании. В их числе работники, которые получили благодарность или почетную грамоту, благодарственные письма от руководителей структурных подразделяй. Около 300 сотрудникам присвоено почетное звание «Ветеран труда НЛМК». Золотые и серебряные почетные знаки вручили 120 работников, муниципальных, региональных и ведомственных наград удостоены 144 сотрудника, а 54 работника представлены к государственным наградам.
0
0
0
2
0
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru