Накануне Дня металлурга сотрудникам НЛМК вручили награды

Накануне Дня металлурга сотрудникам Новолипецкого металлургического комбината вручили отраслевые, областные и муниципальные награды.

За большой личный вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд два работника НЛМК удостоены звания «Почетный металлург», Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ вручили 52 сотрудникам предприятия.За высокие достижения в труде благодарности губернатора Липецкой области, благодарственных писем правительства региона и знаков отличия «Почетный наставник» удостоены 54 сотрудника НЛМК. 36 работников получили Почетные грамоты и благодарственные письма Липецкого городского совета депутатов и администрации Липецка.Среди тех, кто в числе первых получил Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ – Александр Кононов, руководитель проектов управления предпроектных работ. Под его руководством компания успешно решает задачи улучшений в области защиты окружающей среды.- В экологии я достаточно давно, отмечаю, как меняется к лучшему комбинат, улучшается окружающая среда в городе. Я вижу в этом и свои усилия, приложенные за все эти годы. Этот результат приносит удовлетворение от работы, - рассказал Александр Кононов.Почетную грамоту Минпромторга РФ вручили и ветерану производства, машинисту тепловоза Юрию Кузнецову, который более 40 лет проработал на комбинате, разработал и внедрил ряд рационализаторских предложений, повышающих эффективность железнодорожных перевозок.- Всегда стремился добиваться лучших результатов и своим коллегам хочу пожелать того же: не останавливаться на достигнутом, любить дело, которым занимаются, - отметил Юрий Кузнецов.Всего наградами за высокие профессиональные достижения отметили более 1400 сотрудников компании. В их числе работники, которые получили благодарность или почетную грамоту, благодарственные письма от руководителей структурных подразделяй. Около 300 сотрудникам присвоено почетное звание «Ветеран труда НЛМК». Золотые и серебряные почетные знаки вручили 120 работников, муниципальных, региональных и ведомственных наград удостоены 144 сотрудника, а 54 работника представлены к государственным наградам.