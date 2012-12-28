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НЛМК Live
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34 минуты назад
Накануне Дня металлурга сотрудникам НЛМК вручили награды
Накануне Дня металлурга сотрудникам Новолипецкого металлургического комбината вручили отраслевые, областные и муниципальные награды.
За высокие достижения в труде благодарности губернатора Липецкой области, благодарственных писем правительства региона и знаков отличия «Почетный наставник» удостоены 54 сотрудника НЛМК. 36 работников получили Почетные грамоты и благодарственные письма Липецкого городского совета депутатов и администрации Липецка.
Среди тех, кто в числе первых получил Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ – Александр Кононов, руководитель проектов управления предпроектных работ. Под его руководством компания успешно решает задачи улучшений в области защиты окружающей среды.
- В экологии я достаточно давно, отмечаю, как меняется к лучшему комбинат, улучшается окружающая среда в городе. Я вижу в этом и свои усилия, приложенные за все эти годы. Этот результат приносит удовлетворение от работы, - рассказал Александр Кононов.
Почетную грамоту Минпромторга РФ вручили и ветерану производства, машинисту тепловоза Юрию Кузнецову, который более 40 лет проработал на комбинате, разработал и внедрил ряд рационализаторских предложений, повышающих эффективность железнодорожных перевозок.
- Всегда стремился добиваться лучших результатов и своим коллегам хочу пожелать того же: не останавливаться на достигнутом, любить дело, которым занимаются, - отметил Юрий Кузнецов.
Всего наградами за высокие профессиональные достижения отметили более 1400 сотрудников компании. В их числе работники, которые получили благодарность или почетную грамоту, благодарственные письма от руководителей структурных подразделяй. Около 300 сотрудникам присвоено почетное звание «Ветеран труда НЛМК». Золотые и серебряные почетные знаки вручили 120 работников, муниципальных, региональных и ведомственных наград удостоены 144 сотрудника, а 54 работника представлены к государственным наградам.
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