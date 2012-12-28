Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из РФ

Работающий в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) необанк Wio, который ранее принимал переводы в дирхамах от физлиц из России, перестал это делать.