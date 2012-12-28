Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Экс-главреда «Заветов Ильича» оштрафовали на 250 000 рублей за поездки в Крым, Санкт-Петербург и Краснодар
Ельчанин предложил инспектору ДПС 50 000 рублей и теперь заплатит за это штраф в 100 000 рублей
В России
37
21 минуту назад
Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из РФ
Работающий в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) необанк Wio, который ранее принимал переводы в дирхамах от физлиц из России, перестал это делать.
Работающий в ОАЭ необанк Wio, до последнего времени принимавший денежные переводы в дирхамах от физических лиц из России, перестал это делать, рассказали РБК финансовые консультанты и клиенты Wio Банка.
В ОАЭ не так много банков, которые открывают счета гражданам России (даже при наличии Emirates ID, аналога вида на жительство), если человек не живет в стране постоянно и не работает в ОАЭ, но Wio это делает, сказал РБК основатель консультационного сервиса OhMySwift Андрей Авраменко, обративший внимание на проблему.
"По информации клиентов, с которыми работают наши консультанты, возникли сложности с отправкой переводов на счет в банке Wio. Банк перестал принимать дирхамы из России и доллары и евро из Казахстана. Проблема появилась примерно в конце июня, а у отдельных клиентов трудности начали возникать уже весной", — сказал Авраменко.
Информацию о проблемах с переводами подтвердил эксперт по вопросам инвестиционного гражданства, миграции и личных финансов Ленар Рахманов. По его словам, банк был популярным у россиян в Дубае. При этом Рахманов указал, что финансовое учреждение применяет запрет точечно, а также делает исключения для клиентов со значительными суммами в банке.
При этом, как отмечают эксперты, в России остаются доступными другие банки ОАЭ. Например, по словам Авраменко, клиенты могут сделать перевод на счет в другой эмиратский банк, а затем внутри страны отправить средства на счет в Wio.
0
0
0
0
0
Комментарии