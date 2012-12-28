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В России
37
21 минуту назад

Цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из РФ

Работающий в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) необанк Wio, который ранее принимал переводы в дирхамах от физлиц из России, перестал это делать.

Цифровой банк из ОАЭ, открывавший счета россиянам, перестал принимать переводы в дирхамах из России. Ситуация с переводами в страну ухудшается, хотя такая возможность все еще остается, в основном благодаря крупным банкам, - передает РБК.

Работающий в ОАЭ необанк Wio, до последнего времени принимавший денежные переводы в дирхамах от физических лиц из России, перестал это делать, рассказали РБК финансовые консультанты и клиенты Wio Банка.

В ОАЭ не так много банков, которые открывают счета гражданам России (даже при наличии Emirates ID, аналога вида на жительство), если человек не живет в стране постоянно и не работает в ОАЭ, но Wio это делает, сказал РБК основатель консультационного сервиса OhMySwift Андрей Авраменко, обративший внимание на проблему.

"По информации клиентов, с которыми работают наши консультанты, возникли сложности с отправкой переводов на счет в банке Wio. Банк перестал принимать дирхамы из России и доллары и евро из Казахстана. Проблема появилась примерно в конце июня, а у отдельных клиентов трудности начали возникать уже весной", — сказал Авраменко.

Информацию о проблемах с переводами подтвердил эксперт по вопросам инвестиционного гражданства, миграции и личных финансов Ленар Рахманов. По его словам, банк был популярным у россиян в Дубае. При этом Рахманов указал, что финансовое учреждение применяет запрет точечно, а также делает исключения для клиентов со значительными суммами в банке.

При этом, как отмечают эксперты, в России остаются доступными другие банки ОАЭ. Например, по словам Авраменко, клиенты могут сделать перевод на счет в другой эмиратский банк, а затем внутри страны отправить средства на счет в Wio.
экономика
переводы
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