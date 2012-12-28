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В России
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46 минут назад
Пассажиры севшего в Красноярске самолета Air India испытывают проблемы с оплатой
Боинг 777-237 аварийно приземлился в красноярском аэропорту из-за сработки датчика возгорания. Самолёт запросил посадку – в грузовом отсеке сработал датчик возгорания.
"Пассажиры находятся в стерильной зоне международных воздушных линий… У них есть доступ в Дьюти фри. Единственная проблема, что у пассажиров не работают банковские карты в нашей системе. Поэтому часть из них рассчитывается наличными в валюте. Наверное, магазины чуть подориентировались, нашли какой-нибудь размен, но ночью давали сдачу рублями", - сообщил представитель.
Ранее Росавиация сообщила, что экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. В четверг около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров экипаж воздушного судна доложил диспетчерам в Красноярске о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Красноярска. В 19.52 мск самолет авиакомпании Air India благополучно приземлился. Признаков пожара или задымления нет, - уточняли в Росавиации.
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