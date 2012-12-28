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В России
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46 минут назад
В Якутии пропал вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту
В Якутии организовали проверку по факту происшествия с вертолётом Robinson.
В настоящее время известно, что на борту находились гражданские лица. Распространяемая в Интернете информация о сотрудниках силовых ведомств не соответствует действительности, - сообщили в Телеграм-канале МЧС Республики Саха (Якутия), а также попросили доверять официальным источникам информации.
Уточняется, что ночью в 80 км от н.п. Чагда сработал аварийный маяк "Экоспас" воздушного судна "Робинсон". На борту находились три пассажира и один пилот, - говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения поисковых мероприятий из аэропорта Маган в готовности к убытию находятся спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (расстояние до места сработки аварийного маяка - 440 км).
В прокуратуре сообщили, что были также подготовлены воздушные суда ОАО "Полярные авиалинии" для проведения поисково-спасательных работ.
Расследование будет производиться Международным авиационным комитетом и Якутским СО на транспорте Восточного МСУ на транспорте СК РФ.
Якутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки о безопасности полетов.
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