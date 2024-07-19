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В мире
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22 минуты назад
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже оказалась на грани срыва
Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже оказалась на грани срыва из-за забастовок артистов. В Союзе артистов-исполнителей Франции (SFA) разгорелся скандал по поводу оплаты труда артистов.
"Сейчас идут генеральные репетиции церемоний, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу 26 июля 2024 года, а также на следующих репетициях церемоний открытия Паралимпийских игр", — заявили в Союзе артистов-исполнителей Франции (SFA). В организации оказались недовольны условиями труда артистов, неравенством в обращении и отсутствием социального диалога во время подготовки к церемониям.
Церемония открытия ОИ-2024 состоится 26 июля. В мероприятии, которое запланировано к проведению на реке Сене, примут участие 3 тысячи артистов и 400 танцоров.
Ранее стало известно, что российские спортсмены пропустят церемонию.
"AIN (индивидуальные нейтральные атлеты) не будут участвовать в параде делегаций во время церемонии открытия, поскольку являются индивидуальными спортсменами", — объяснили причину в Международном олимпийском комитете.
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