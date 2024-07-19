Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Ельчанин предложил инспектору ДПС 50 000 рублей и теперь заплатит за это штраф в 100 000 рублей
В мире
53
52 минуты назад
Глобальный сбой по всему миру произошел в работе связи, банков и авиакомпаний
В США, Германии, Австралии и других странах сообщают о глобальном техническом сбое, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании.
Глобальный технический сбой в Microsoft нарушил работу аэропортов и авиакомпаний по всему миру.
Уточняется, что сбой могло вызвать последнее обновление программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Устройства и серверы, на которых оно установлено, "отключаются от сети и переходят в бесконечный цикл перезагрузки". О сбоях уже сообщили банки и компании в Австралии, Великобритании и Евросоюзе. Среди затронутых критической ошибкой фирм значатся ирландский авиаперевозчик Ryanair и британский телеканал Sky News.
Как уточняет британская газета Financial Times, массовый сбой затронул крупнейшего испанского оператора аэропортов Aena, системы которого "переведены в ручной режим управления". О перебоях в работе службы публикации новостных сообщений объявила Лондонская фондовая биржа (LSE), другие ее сервисы работают в нормальном режиме.
В Turkish Airlines уже предупредили клиентов о возможных проблемах с бронированием билетов и регистрацией, отмечает Telegram-канал «Крыша ТурДома». Работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург была парализована, а в Австралии массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. О проблемах с компьютерной системой сообщили и аэропорты Испании.
При этом в компании Microsoft заявили, что сбой, который привел к хаосу в авиаперевозках, уже устранен, - пишет Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что крупнейшие американские авиакомпании остановили полеты из-за проблем с коммуникацией. Об отмене рейсов заявили в American Airlines, Delta Airlines, United Airlines и Allegiant Air. Причиной стал глобальный сбой связи, вызванный проблемой с программным обеспечением компании Microsoft.
0
0
0
0
0
Комментарии