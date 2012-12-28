На липецких дорогах появилась пыльная пена

Шампунь тут ни при чем.

После сильного дождя в Липецке можно уже не раз видеть такую картину: на проезжей части пенится вода. Неужели магистрали моют шампунем? Оказалось все значительно проще.Как пояснили в управлении благоустройства, из-за жаркой погоды в воздухе накопилось много пыли. Когда дождь попадает на теплый асфальт, вода превращается в мелкие пузырьки, издали напоминающие белый поток, плюс движущийся автотранспорт взбивает дождевую воду и пыль в пену. Кроме этого, появлению пены способствует пыльца, летящая с деревьев и растений.