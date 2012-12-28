Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Общество
383
21 минуту назад
1
На липецких дорогах появилась пыльная пена
Шампунь тут ни при чем.
Как пояснили в управлении благоустройства, из-за жаркой погоды в воздухе накопилось много пыли. Когда дождь попадает на теплый асфальт, вода превращается в мелкие пузырьки, издали напоминающие белый поток, плюс движущийся автотранспорт взбивает дождевую воду и пыль в пену. Кроме этого, появлению пены способствует пыльца, летящая с деревьев и растений.
0
0
0
1
1
Комментарии (1)