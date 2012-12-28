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2 минуты назад
Хуситы заявили о нанесении удара по Тель-Авиву с применением беспилотника
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удар по Тель-Авиву с применением беспилотника в ночь на 19 июля.
Как говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представителя "Ансар Аллах", хуситы провели "военную операцию, которая заключалась в нанесении ударов по одному из важных объектов" в Тель-Авиве. Для атаки на город хуситы использовали новый БПЛА под названием "Яффо", который, по утверждению мятежников, может обходить системы ПВО противника, - передает ТАСС.
Хуситы отметили, что Тель-Авив теперь "не будет безопасной территорией и станет основной целью" мятежников в пределах досягаемости их вооружений. Движение определило ряд целей в Израиле, "включая важные военные объекты", и будет продолжать наносить по ним удары в ответ на действия ВС Израиля в секторе Газа, указывается в заявлении.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ночью в центре Тель-Авива произошел взрыв, он был вызван падением воздушной цели, при этом тревога не объявлялась. В результате взрыва, как пишет газета The Jerusalem Post, один человек погиб, семеро пострадали.
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