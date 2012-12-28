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В России
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41 минуту назад
Два жителя Курска пострадали после падения обломков БПЛА
Двое жителей Курска получили ранения и ожоги после падения обломков БПЛА на нескольких улицах города. Сейчас специалисты ведут обследование мест происшествия.
По его словам, на улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь.
В Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО были уничтожены одиннадцать БПЛА над Курской и три над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, - говорится в официальном Телеграм-канале оборонного ведомства.
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