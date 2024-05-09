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Липецкая вечЁрка: задержание убийцы слесаря, минирование соцобъектов и авария на водозаборе
Общество
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53 минуты назад
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Сегодня в Липецке: опять гроза, фестиваль «Липецкое городище» и «Цветочный реверанс»
Культурная программа пятницы, а которую начинают активно праздновать 321-ю годовщину образования любимого города.
Столбик термометра разом опустится вниз на несколько пунктов и сегодня покажет – 26-28 градусов. Кроме того, липчан остудят дожди, которые местами пройдут вместе с грозами.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перероют холодную воду в домах на улицах Архангельской, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10а, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26; Астраханской, 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15ст.1, 17, 19, 19а, 21, 23; Кривенкова, 11а, 15, 17; . Силикатной, 2, 14, 15, 16, 17, 18,19, 19а, 20, 21, 23, 27, 29, 29а.
В \это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Гидромеханизации. Силикатной, Усманской.
Отключение света
В промежутке с 8:00 до 18:00 отключение света на срок до 3-х часов ждёт жителей улиц 3-е Сентября, Абрикосовой, Героя России Эдуарда Белана, Баумана, Бунина, Жуковского, Земляничной, Ильича, К. Булавина, Катукова, Курчатова, Меркулова.ю Надежды, Папанина, Семенова-Тян-Шанского, Свиридова, Славянской. Сливовой, Стаханова, Теперика, Третьякова, проезда Каштанового, переулков Виноградного, Ракетного, Тёплого, Учебного, Щепкина,
С 14:00 до 18:00 останутся без электричества жители улиц Адмирала Макарова. Астраханской, Депутаткой, Дзержинского, К.Маркса, Коммунистической, П.Смородина, проспектов Победы и Мира.
Пробки
Ездить по Липецку в пятницу и не попасть в пробки сродни фантастике. Но всё равно «Яндекс-карты» и аналогичные приложения сегодня крайне важны. Поскольку могут подсказать, где заторы меньше.
Пляжа Липецка закрыты
Сегодня не так уже тянет на речку, хотя многие все равно хотели бы искупаться. Под выходные пришла неприятная новость – все пляжи Липецка закрыли для купания из-за плохих показателей воды.
Купаться официально запретили, но кого когда это останавливало в разгар лета?
«Липецкое городище»
Праздник в честь Дня города начинают отмечать уже по полной и сегодня в 16:00 в Нижнем парке начнёт свою работу знаменитое «Липецкое городище» (12+).
Липчан и гостей города ждут площадки X и XVII века, рассказывающие об этнокультуре каждой эпохи. Показательные выступления реконструкторов раннего Средневековья, выставка-ярмарка традиционных ремёсел, концерт. Тематические фотозоны и многое другое.
Не просто квест
Липчан сегодня зовут не просто прогуляться по улицам города. В 11:00 желающих приглашают на фотоквест «Нижний парк. Сквозь века» (6+). Необходимо будет не просто прогуляться по парку, но и опознать современные места по старинным фотографиям и т.д. Участники заглянут и на выставку «История города в архивных документах».
По главной улице…
Пешеходная экскурсия «История улицы Ленина» сегодня тоже ждёт липчан. В путь в сопровождении экскурсовода процессия двинется в 17:00 од Дома мастера. Во время прогулки вы узнаете много нового о прошлом самой известной улицы Липецка – Ленина, которая раньше называлась Дворянской (12+).
Литературный вечер
Музыкально-литературный вечер «Липецк мой – дорогая Отчизна» в 17:00 начнётся в Центральной городской библиотеке имени. С.А. Есенина.
Цветочный реверанс
Необычное праздничное мероприятие начнётся в 17:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) – фестиваль «Цветочный реверанс» в честь Дня города. (12+). Гостей в уютной гостиной старинного особняка будет ждать художница, влюбленная в цветы. Мария Волжин.
- Расскажу о картинах и их сюжетах, о техниках и приемах, источниках творчества и вдохновения, колоборациях. Отдохнём от рабочих будней, созерцая прекрасное – цветы, - так описала встречу Мария.
Вход свободный.
Вечер под открытым небом
В Нижнем парке в 18:00 начнётся творческий проект «Вечер в шапке». Перед липчанами на эстраде выступит кавер-группа «Без баяна» (12+).
А в Быхановом саду в это же время продолжится проект «Уличный артист» (12+). Самые музыкальные липецкие исполнители бесплатно подарят землякам своё творчество.
Дорогие липчане! Подошла к концу поистине жаркая неделя. Сегодня пришла долгожданная прохлада, впереди два выходных. Как говорится, жить становится лучше.… Наверняка, даже новости на GOROD48 будут читаться веселее. Узнавать все самое главное и интересное по-прежнему удобнее всего на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Чаща заходите на наши страницы и будете одним из самых информированных в городе. До новых встреч.
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