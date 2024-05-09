Сегодня в Липецке: опять гроза, фестиваль «Липецкое городище» и «Цветочный реверанс»

Культурная программа пятницы, а которую начинают активно праздновать 321-ю годовщину образования любимого города.

Столбик термометра разом опустится вниз на несколько пунктов и сегодня покажет – 26-28 градусов. Кроме того, липчан остудят дожди, которые местами пройдут вместе с грозами.









Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перероют холодную воду в домах на улицах Архангельской, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10а, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26; Астраханской, 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15ст.1, 17, 19, 19а, 21, 23; Кривенкова, 11а, 15, 17; . Силикатной, 2, 14, 15, 16, 17, 18,19, 19а, 20, 21, 23, 27, 29, 29а.









В промежутке с 8:00 до 18:00 отключение света на срок до 3-х часов ждёт жителей улиц 3-е Сентября, Абрикосовой, Героя России Эдуарда Белана, Баумана, Бунина, Жуковского, Земляничной, Ильича, К. Булавина, Катукова, Курчатова, Меркулова.ю Надежды, Папанина, Семенова-Тян-Шанского, Свиридова, Славянской. Сливовой, Стаханова, Теперика, Третьякова, проезда Каштанового, переулков Виноградного, Ракетного, Тёплого, Учебного, Щепкина,











Купаться официально запретили, но кого когда это останавливало в разгар лета?









Праздник в честь Дня города начинают отмечать уже по полной и сегодня в 16:00 в Нижнем парке начнёт свою работу знаменитое «Липецкое городище» (12+).









Липчан сегодня зовут не просто прогуляться по улицам города. В 11:00 желающих приглашают на фотоквест «Нижний парк. Сквозь века» (6+). Необходимо будет не просто прогуляться по парку, но и опознать современные места по старинным фотографиям и т.д. Участники заглянут и на выставку «История города в архивных документах».















Пешеходная экскурсия «История улицы Ленина» сегодня тоже ждёт липчан. В путь в сопровождении экскурсовода процессия двинется в 17:00 од Дома мастера. Во время прогулки вы узнаете много нового о прошлом самой известной улицы Липецка – Ленина, которая раньше называлась Дворянской (12+).















Литературный вечер



Музыкально-литературный вечер «Липецк мой – дорогая Отчизна» в 17:00 начнётся в Центральной городской библиотеке имени. С.А. Есенина.















Необычное праздничное мероприятие начнётся в 17:00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) – фестиваль «Цветочный реверанс» в честь Дня города. (12+). Гостей в уютной гостиной старинного особняка будет ждать художница, влюбленная в цветы. Мария Волжин.







- Расскажу о картинах и их сюжетах, о техниках и приемах, источниках творчества и вдохновения, колоборациях. Отдохнём от рабочих будней, созерцая прекрасное – цветы, - так описала встречу Мария.











В Нижнем парке в 18:00 начнётся творческий проект «Вечер в шапке». Перед липчанами на эстраде выступит кавер-группа «Без баяна» (12+).











В \это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах Гидромеханизации. Силикатной, Усманской.С 14:00 до 18:00 останутся без электричества жители улиц Адмирала Макарова. Астраханской, Депутаткой, Дзержинского, К.Маркса, Коммунистической, П.Смородина, проспектов Победы и Мира.Ездить по Липецку в пятницу и не попасть в пробки сродни фантастике. Но всё равно «Яндекс-карты» и аналогичные приложения сегодня крайне важны. Поскольку могут подсказать, где заторы меньше.Сегодня не так уже тянет на речку, хотя многие все равно хотели бы искупаться. Под выходные пришла неприятная новость – все пляжи Липецка закрыли для купания из-за плохих показателей воды.Липчан и гостей города ждут площадки X и XVII века, рассказывающие об этнокультуре каждой эпохи. Показательные выступления реконструкторов раннего Средневековья, выставка-ярмарка традиционных ремёсел, концерт. Тематические фотозоны и многое другое.Место встречи - Нижний парк, фонтан «Липа».Гостей ждёт выступление руководителя поэтической студии «Вдохновение» Наталии Скворцовой, поэта Аллы Станишевской, музыкантов Ивана Пешкова и Екатерины Калинчевой, поэта Елены Подвигиной и других авторов.Вход свободный.А в Быхановом саду в это же время продолжится проект «Уличный артист». Самые музыкальные липецкие исполнители бесплатно подарят землякам своё творчество.