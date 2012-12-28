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В России
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сегодня, 16:35
ФАС возбудила дело против «дочки» «Лукойла» из-за роста цен на бензин
ФАС завела дело против "дочки" "Лукойла" из-за цен на бензин.
Пермское УФАС зафиксировало повышение цен на топливо на АЗС "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт". Ранее в период снижения биржевых цен на нефтепродукты розничные цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 выросли на 85 копеек.
Территориальное управление службы установило, что расходы компании на розничную реализацию бензинов АИ-92 и АИ-95 снижались за счёт уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости топлива отсутствовали.
Пермское УФАС возбудило в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" антимонопольное дело.
По итогам рассмотрения дела рост розничных цен признан необоснованным. Компании будет выдано предписание и грозит административный штраф.
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