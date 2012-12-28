Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Силовики задержали убийцу слесаря
Происшествия
Еще один человек утонул в Липецкой области – второй за день
Происшествия
В Лебедяни «Нива» заехала в реку
Общество
«Требование у меня одно: делать честно свою работу!»
Общество
Улицу Царицы Татьяны в Липецке завалили битым кирпичом и строительным мусором
Общество
Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
Общество
На улице Катукова сбили 54-летнюю женщину
Происшествия
Пьяный липчанин устроил дебош в больнице, вспомнив, что там умер его отец
Происшествия
Печальная статистика растет: в Липецкой области 22-й утонувший
Происшествия
К вечеру в Липецкой области ожидаются гроза, дождь и град
Происшествия
Читать все
В Липецке 12-летний мальчик облился бензином и загорелся
Происшествия
Суд обязал владельца убрать с берега реки домик, забор и беседку
Общество
Липецку нужно иметь резервный водозабор на случай чрезвычайных ситуаций
Общество
Авария на водозаборе Сырского Рудника привлекла внимание прокуратуры
Общество
Липецкстат: в июне подорожали сахар и картофель и подешевели яйца
Общество
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Общество
1-ю Воронежскую и 3-го Сентября перекроют на неделю
Общество
20-летний парень украл у 85-летней пенсионерки продукты и лекарства
Общество
В Ельце 23-летняя женщина и 28-летний мужчина перевели мошенникам 2,7 миллиона рублей
Происшествия
Предприятие взыскало деньги за обучение с уволившегося сотрудника
Общество
Читать все
НЛМК Live
240
59 минут назад

В Центре здоровья НЛМК открылось отделение лучевой диагностики

В Центре здоровья НЛМК, который создается на базе Новолипецкого медицинского центра, открылось новое отделение лучевой диагностики, оборудованное в соответствии с последними требованиями в области здравоохранения. Ежегодно здесь будут проводить около 70 тысяч исследований для сотрудников компании. Открытие нового отделения изменит качество медицинских услуг за счет доступа к ранней диагностике и выбора наиболее эффективных тактик и схем лечения.

Ввод в эксплуатацию отделения диагностики – первый этап в создании Центра здоровья НЛМК. На следующем этапе, в конце этого года, откроют корпус профосмотров, а в 2025 году начнет прием клинико-диагностический центр. Здесь появятся врачи узких специальностей и новые направления: педиатрия, стоматология, малая хирургия и дневной стационар. Медучреждение будет ежедневно принимать до 700 человек по 40 направлениям.

1/10

Инвестиции на создание и оснащение медицинского центра НЛМК составят 4 миллиарда рублей.

В отделении лучевой диагностики установлены магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, маммограф, цифровой рентгеновский аппарат и аппараты УЗИ экспертного класса. Современное высокотехнологичное оборудование позволяет проводить, в том числе, нестандартные исследования. Например, диагностировать на ранних стадиях эпилепсию, делать гидро-МРТ кишечника и онкоскрининг.

«Обновленный Центр здоровья усилит лечебно-диагностическую базу медицинских активов НЛМК, позволит внедрить новые перспективные медицинские направления, чтобы улучшить качество жизни и работников компании», - прокомментировала директор по работе с учебными заведениями и здравоохранению НЛМК Ирина Ефимчук. 


Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.


Реклама. ПАО "НЛМК"



Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru