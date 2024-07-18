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В России
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27 минут назад
Логисты заявили о росте спроса на автоперевозки между РФ и Китаем
На фоне растущего спроса стоимость автодоставки из КНР в центральную часть России с мая увеличилась более чем на 20% до $10 000–12 500 за 20-тонную фуру.
По словам совладельца и заместителя директора ПЭК Вадима Филатова, число заявок увеличилось почти на треть (32%) в годовом выражении, а фактические перевозки — на 30%. Директор департамента регионального развития Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Вадим Фильченков указал, что российские логистические компании за полгода выполнили более 60 тысяч рейсов, что в полтора раза больше, чем годом ранее.
Главной причиной начала перехода на доставку с помощью автомобилей стал сохраняющийся дефицит контейнеров на морских и сухопутных терминалах в Китае, в которых грузы отправляют по железной дороге в Россию. Таким образом ситуацию объяснил гендиректор логистической компании "Траско" Евгений Шакалида, подтвердивший факт роста.
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