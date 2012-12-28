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В России
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сегодня, 15:08
В Минцифры назвали фейком информацию о возможности кражи квартир через «Госуслуги»
На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость, есть возможность лишь подать заявление на регистрацию права собственности в Росреестр.
Подделать электронную подпись в приложении "Госключ" или воспользоваться чужой подписью также невозможно. Чтобы выпустить сертификат, на каждом новом устройстве нужно ввести логин, пароль от Госуслуг и подтвердить вход вторым фактором аутентификации. Затем нужно дополнительно подтвердить номер телефона, придумать сложный 8-значный пароль и обязательно подтвердить личность с помощью загранпаспорта, биометрии или очно, - отмечается в сообщении ведомства.
Воспользоваться "Госключом" может только владелец электронной подписи на своём устройстве. При каждом запуске приложения нужно вводить 8-значный пароль. Восстановить или изменить его невозможно без удаления сертификата. В таком случае нужно будет заново выпустить сертификат электронной подписи и подтвердить личность. Поэтому, даже если злоумышленники завладели вашим телефоном, подписать документы в "Госключе" они не смогут.
На Госуслугах можно подать заявление в Росреестр о запрете на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия собственника. Это позволяет дополнительно обезопасить себя и своё имущество. Сделки по доверенности будут невозможны.
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