Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
Общество
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31 минуту назад
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Липецкстат: в июне подорожали сахар и картофель и подешевели яйца
Только в июне индекс потребительских цен составил 100,33%, а в целом с начала года – 103,35%, сообщает Липецкстат.
Цены на непродовольственные товары в июне выросли на 0,37%, по сравнению с декабрем 2023 года – на 2,74%. В этой группе товаров стали дороже сухие корма для животных, велосипеды и мотоциклы, ювелирные изделия на 2%, печатные издания, строительные материалы, моющие и чистящие средства, спички, автомобильный бензин, медикаменты, игрушки, электротовары и другие бытовые приборы – на 1%, дизельное топливо – на 0,5%. Вместе с тем снизились цены на средства связи на 2%, персональные компьютеры, свежесрезанные цветы, металлическую посуду и предметы домашнего обихода – на 1%, газовое моторное топливо – на 0,4%.
Цены и тарифы на услуги в июне текущего года увеличились на 0,45%, по сравнению с декабрем 2023 года – на 4,68%. Здесь подорожали стоимость проезда в городском автобусе и трамвае – на 5% и 7% соответственно, экскурсионные услуги – на 6%, цена билетов в кинотеатры, стоимость пребывания в санатории, услуги страхования, услуги в сфере зарубежного туризма – на 4%, плата за установку натяжного потолка, услуги аренды автомобилей – на 2%-3%, стоимость изготовления фотографий для документов, услуги парикмахерских, услуги гостиниц – на 1%, медицинские услуги – на 0,5%. Вместе с тем услуги банков подешевели на 7%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 3%, цена билетов в театры – на 2%.
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