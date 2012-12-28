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31 минуту назад
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Липецкстат: в июне подорожали сахар и картофель и подешевели яйца

Только в июне индекс потребительских цен составил 100,33%, а в целом с начала года – 103,35%, сообщает Липецкстат.

Цены на продовольственные товары в июне увеличились на 0,22%, по сравнению с декабрем 2023 года - на 3,1%. В июне заметно выросли цены на сахар – на 6%. Безалкогольные напитки, макаронные и крупяные изделия, мясные полуфабрикаты, мясные субпродукты, мясо птицы подорожали на 1- 2%. Одновременно с этим цены на яйца снизились на 3%, чай, кофе, какао, муку, фруктово-ягодные консервы – на 1%. В группе плодоовощной продукции подешевели помидоры, капуста на 18%, огурцы – на 13%, бананы – на 12%, апельсины – на 3%. При этом картофель стал дороже на 22%, лук – на 9%, морковь – на 4%, яблоки – на 11%, лимоны – на 14%. Из алкогольных напитков цены на виноградные вина повысились на 1%, пиво – на 0,5%.

Цены на непродовольственные товары в июне выросли на 0,37%, по сравнению с декабрем 2023 года – на 2,74%. В этой группе товаров стали дороже сухие корма для животных, велосипеды и мотоциклы, ювелирные изделия на 2%, печатные издания, строительные материалы, моющие и чистящие средства, спички, автомобильный бензин, медикаменты, игрушки, электротовары и другие бытовые приборы – на 1%, дизельное топливо – на 0,5%. Вместе с тем снизились цены на средства связи на 2%, персональные компьютеры, свежесрезанные цветы, металлическую посуду и предметы домашнего обихода – на 1%, газовое моторное топливо – на 0,4%.

Цены и тарифы на услуги в июне текущего года увеличились на 0,45%, по сравнению с декабрем 2023 года – на 4,68%. Здесь подорожали стоимость проезда в городском автобусе и трамвае – на 5% и 7% соответственно, экскурсионные услуги – на 6%, цена билетов в кинотеатры, стоимость пребывания в санатории, услуги страхования, услуги в сфере зарубежного туризма – на 4%, плата за установку натяжного потолка, услуги аренды автомобилей – на 2%-3%, стоимость изготовления фотографий для документов, услуги парикмахерских, услуги гостиниц – на 1%, медицинские услуги – на 0,5%. Вместе с тем услуги банков подешевели на 7%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 3%, цена билетов в театры – на 2%.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Горожанин Липецка
13 минут назад
Только пенсия повысится с нового года на копейки по данным ценам ЖКУ и продуктам.
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Патриот
18 минут назад
А говорили импортозамещение....будет все дёшево
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