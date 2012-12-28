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В мире
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20 минут назад
На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето 2024 года
Отмечается, что активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля.
"На Солнце зарегистрирована вторая за двое суток вспышка высшего уровня X. Событию присвоен балл X1.9. Вспышка является примерно в четыре раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие — вспышка X8.7, произошедшая 14 мая, но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период", — заявил он.
По его словам, активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. За последние четыре дня произошло более десяти вспышек уровня М (четвертый по силе уровень мощности солнечных событий по пятибалльной шкале), а также две вспышки высшего балла X, - передает РИА Новости.
Первая вспышка достигла уровня Х1.2 14 июля. Максимальная сила взрыва была зафиксирована 16 июля около 16:30 мск.
Богачев добавил, что последствия взрывных событий на Солнце будут наблюдаться, по-видимому, до конца суток. Пока нет данных о выбросах солнечных масс в сторону Земли, но расположение взрывного центра не исключает такой возможности.
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