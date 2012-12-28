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53 минуты назад
4

Мост через лог на Соколе построят в 2025 году

В данный момент готовится проектно-сметная документация

Как сообщили в администрации Липецка, 17 июля прошла встреча с жителями жилого района Свободный Сокол по вопросу аварийного состояния мостового перехода на улице 40 лет Октября в районе дома № 21б.

На сегодняшний день специалисты вывезли мусор и спилили дикорастущую поросль в логу в окрестностях моста, провели необходимые геологические и геодезические работы.

Теперь готовится проектно-сметная документация для начала строительства моста.

Строительство нового моста будет осуществляться при финансировании депутата Липецкого городского Совета Станислава Каменецкого и завершится до осени 2025 года. Ранее депутат обещал построить мост к началу лета этого года

Мост в районе лога, между улицей 40 лет Октября и Карла Либкнехта находится много лет в аварийном состоянии. Построен мост через лог в 1941 году. Выше этого моста существуют еще два, находящиеся примерно в таком же состоянии, но пока не признанные аварийными.
мост
Сокол
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
водитель со стажем......
12 минут назад
Постройте лучше через р.Воронеж Механизаторов-кольцо Коксохима
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Липчанин
23 минуты назад
Вот это запас прочности! После реконструкции лет на 5 бы хватило...
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Видавший
28 минут назад
Умели же строить в 1941-м!
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както так
38 минут назад
А чё его строить и так сойдёт ещё лет сто простоит
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