Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
Общество
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53 минуты назад
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Мост через лог на Соколе построят в 2025 году
В данный момент готовится проектно-сметная документация
На сегодняшний день специалисты вывезли мусор и спилили дикорастущую поросль в логу в окрестностях моста, провели необходимые геологические и геодезические работы.
Теперь готовится проектно-сметная документация для начала строительства моста.
Строительство нового моста будет осуществляться при финансировании депутата Липецкого городского Совета Станислава Каменецкого и завершится до осени 2025 года. Ранее депутат обещал построить мост к началу лета этого года.
Мост в районе лога, между улицей 40 лет Октября и Карла Либкнехта находится много лет в аварийном состоянии. Построен мост через лог в 1941 году. Выше этого моста существуют еще два, находящиеся примерно в таком же состоянии, но пока не признанные аварийными.
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