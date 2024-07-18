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В России
71
сегодня, 13:38

Россиянам начали приходить уведомления о «штрафах» за посещение некоторых сайтов

Пользователей пугают блокировкой, уголовным делом и возможным визитом "следственно-оперативной группы" для задержания.

В России появилась новая мошенническая схема, в рамках которой злоумышленники пугают россиян штрафами за посещение сайтов, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Телеграм-канал Baza.

По данным издания, при открытии тех или иных сайтов жертве мошенников может быть показано окно с предупреждением. Отмечается, что пользователей пугают блокировкой, уголовным делом, а также "следственно-оперативной группой", которую направят для задержания якобы нарушившего закон россиянина.

Как заметили в Baza, чтобы избежать проблем, мошенники предлагают своим жертвам оплатить штраф в размере 5,5 тысяч рублей. При этом в издании уточнили, что оплата производится сразу на карту "МВД РФ".
сайты
штрафы
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