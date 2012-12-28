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В России
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14 минут назад

Конституционный суд признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой

Конституционный суд (КС) признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой, которая может применяться только тогда, когда другие мероприятия не могут обеспечить безопасность человека.

Конституционный суд (КС) признал умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека, - передает РИА Новости.

"Субъекты Российской Федерации могут устанавливать основания для размещения животных в пунктах временного содержания, не являющихся приютами. При этом умерщвление животных без владельцев — исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность", — говорится в материалах.

В КС отметили, что такое регулирование не может расцениваться как принципиально неприемлемое, если оно необходимо для защиты от угроз, исходящих от конкретного животного, вызвано рисками распространения болезни, нападением на человека, проявлением немотивированной агрессии.

Загруженность приютов или оптимизация бюджетных расходов не могут служить основанием для таких мер, поскольку это означало бы отступление от конституционных гуманистических начал.

Конституционный суд напомнил, что на федеральном уровне предусматриваются универсальные принципы обращения с бездомными животными: их отлов, вакцинация, чипирование, возврат здоровых неагрессивных животных в места отлова и передача их новым владельцам или содержание в приютах. Для более эффективной защиты населения регионы получили право устанавливать собственный порядок, учитывающий конкретные географические, климатические и социально-экономические факторы.

Также необходимо установить "разумный срок и условия", чтобы хозяин животного, если он есть, мог найти своего питомца.

"Когда же субъекты Российской Федерации вынужденно предусматривают случаи и порядок умерщвления животных без владельцев в установленных законом об обращении с животными пределах, выявленных в настоящем постановлении, требование о недопустимости жестокого обращения с животными, не исключающее само по себе такую меру, безусловно предполагает, что если умерщвление и допускается, то оно должно осуществляться гуманными методами", — говорится в постановлении.
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