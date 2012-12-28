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В мире
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55 минут назад
МОК допустил 15 россиян к парижской Олимпиаде-2024
Россию на Олимпиаде представят лишь 15 спортсменов. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
В него вошли 15 спортсменов: Даниил Медведев, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Екатерина Александрова, Роман Сафиуллин (все — теннис), Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Захар Петров, Олеся Романенко, Алексей Коровашков (все — гребля на байдарках и каноэ), пловец Евгений Сомов, и батутистка Анжела Бладцева.
Каноисты Петров и Коровашков выступят в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров и вместе в двойках на дистанции 500 метров. Ромасенко предстоит старт в каноэ-одиночке на 200 метров. Велогонщики Дронова и Сырица заявлены на групповую гонку и индивидуальную гонку с раздельным стартом, Иванченко — только на групповую. Пловец Сомов стартует на дистанции 100 метров брассом и 50 метров вольным стилем, - передает РИА Новости.
Кроме того, в Париже смогут выступить 16 спортсменов из Белоруссии.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.
Игры-2024 стартуют 26 июля и завершатся 11 августа. Россиян на нее допустили только в нейтральном статусе и при условии, что они соответствуют критериям, которые оценивала специальная комиссия из трех человек. Для нейтральных атлетов утвердили специальные флаг и гимн. Им не позволят участвовать в параде на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице.
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