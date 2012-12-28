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В России
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13 минут назад
Российские банки начали повышать ставки россиянам с «лишней» льготной ипотекой
Всех клиентов заранее предупреждают о повышении ставки на вторую и последующие льготные ипотеки.
Представитель Сбербанка подтвердил такой подход, сославшись на условия и ограничения действующих ипотечных программ с господдержкой, - передает РБК.
"Если выявится "лишняя" льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения. При этом мы работаем с каждым клиентом по ситуации, возникшей в связи с изменением законодательства и после отмены с 1 июля льготной программы ипотеки с господдержкой", — сказал он.
В декабре 2023 года правительство распространило принцип "одна льготная ипотека в одни руки" на все ипотечные программы с господдержкой, а с 1 июля была завершена общая льготная ипотека на новостройки под 8% и ужесточены условия для семейной ипотеки.
Масштабная программа льготной ипотеки была запущена в России весной 2020 года, тогда же были упрощены условия семейной ипотеки с господдержкой. Позднее появились новые, более точечные льготные программы: например для IT-специалистов или жителей Дальнего Востока. Запуск массовых льготных программ привел к существенному всплеску спроса на ипотечные кредиты: льготную ипотеку стали оформлять в том числе в инвестиционных целях — для покупки жилья на более выгодных условиях и дальнейшей перепродажи. Ограничений, сколько льготных кредитов может оформить один заемщик, тогда не существовало.
Вице-президент банка "Дом.РФ" Кирилл Варенцов сообщил, что случаи нарушения заемщиками правила "одна льготная ипотека в одни руки" встречаются "достаточно редко", но в такой ситуации банк "Дом.РФ" действительно поднимает клиенту ставку по ипотечному кредиту. По его словам, кредитная организация предупреждает потребителей о таком риске.
Аналогичный подход применяют и другие крупные ипотечные банки.
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