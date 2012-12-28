Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
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Происшествия
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59 минут назад
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22-летний водитель уволился, но продолжил заправлять бензин за счёт работодателя
И успел потратить 79 тысяч рублей.
В феврале 2023 года молодой человек уволился и топливную карту работодателю вернул, а вот приложение удалять не стал, и с его помощью в марте прошлого года на АЗС Липецкой и Воронежской областей заправился на 79 тысяч рублей, совершив таким образом хищение денег предприятия.
Мужчина деньги вернул, вину признал.
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