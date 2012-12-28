22-летний водитель уволился, но продолжил заправлять бензин за счёт работодателя

И успел потратить 79 тысяч рублей.

22-летний чаплыгинец получил год лишения свободы условно за кражу 79 тысяч рублей с банковского счёта. По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, мужчина работал в занимающейся грузоперевозками организации и там ему была выдана топливная карта, а на мобильный телефон установлено приложение для бесконтактной оплаты топлива.В феврале 2023 года молодой человек уволился и топливную карту работодателю вернул, а вот приложение удалять не стал, и с его помощью в марте прошлого года на АЗС Липецкой и Воронежской областей заправился на 79 тысяч рублей, совершив таким образом хищение денег предприятия.Мужчина деньги вернул, вину признал.