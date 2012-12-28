В Краснинском районе столкнулись «Нива» и «Опель»: есть пострадавшая

После столкновения на «Опель» ещё и упала бетонная опора.

Сегодня в Краснинском районе на 35-м километре дороги Становое-Троекурово-Лебедянь по направлению из Лебедяни произошло ДТП. Cтолкнулись «Нива» и «Опель», после чего на «Опель» ещё и упала бетонная опора.— Предварительно, 63-летний водитель автомобиля «Нива» при повороте налево к АЗС допустил столкновение с обгонявшим его автомобилем «Опель-Астра», за рулём которого была 38-летняя женщина. В ДТП пострадала водитель «Опеля», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.