Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
В Липецке поступили сообщения о минировании детских садов, автовокзала, торгового центра и библиотеки
Происшествия
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55 минут назад
В Краснинском районе столкнулись «Нива» и «Опель»: есть пострадавшая
После столкновения на «Опель» ещё и упала бетонная опора.
— Предварительно, 63-летний водитель автомобиля «Нива» при повороте налево к АЗС допустил столкновение с обгонявшим его автомобилем «Опель-Астра», за рулём которого была 38-летняя женщина. В ДТП пострадала водитель «Опеля», — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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