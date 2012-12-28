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Общество
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сегодня, 10:44
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В Липецкой области выявили опасный пчелиный вирус
Одна больная предкуколка способна заразить до 3000 здоровых личинок.
«Информация о выявлении опасной вирусной инфекции пчел оперативно направлена в территориальное учреждение государственной ветеринарной службы для проведения соответствующего комплекса противоэпизоотических мероприятий», — сообщает управление ветеринарии Липецкой области.
Мешотчатый расплод — инфекционная болезнь печатного расплода, предкуколок, особей пчелиной семьи, вызываемая РНК-содержащим фильтрующимся вирусом, и характеризующаяся массовой гибелью взрослых личинок.
Источником инфекции являются больные пчелиные семьи. Одна больная предкуколка способна заразить до 3000 здоровых личинок.
Заражение личинок взрослыми пчелами происходит при кормлении инфицированным медом и пергой.
Взрослые внутриульевые рабочие пчелы при чистке ячеек сотов и удалении из гнезда трупов предкуколок загрязняют свой ротовой аппарат и становятся при этом вирусоносителями.
От больной пчелиной семьи к здоровой вирусы попадают с блуждающими пчелами и трутнями, пчелами-воровками, другими видами насекомых и вредителей медоносных пчел, во время перестановки зараженных сотов из больных семей в здоровые, через инфицированный пчеловодческий инвентарь и поилки, где воду пьют инфицированные пчелы.
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