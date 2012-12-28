Липецкая вечЁрка: подробности убийства слесаря, дворника вывели из комы и когда кончится жара
В Липецке поступили сообщения о минировании детских садов, автовокзала, торгового центра и библиотеки
Общество
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сегодня, 10:36
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C начала года в Липецкой области отловлены 1163 бездомных собаки
289 после нашли хозяев.
Сейчас в Липецкой области функционирует один частный приют для животных.
По закону «Об ответственном обращении с животными» осуществляется возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения ряда мероприятий: собак 10 дней держат на карантине в приюте, потом их вакцинируют против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, маркируют и стерилизуют.
То есть обращение с животными осуществляется в соответствии с принципом «ОСВВ» – отлов, транспортировка в приют для животных, стерилизация, вакцинация, маркирование и выпуск в среду обитания.
Для отлова немаркированных (без ушных бирок) животных без владельцев, либо животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессию, следует обращаться в органы местного самоуправления.
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