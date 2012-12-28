C начала года в Липецкой области отловлены 1163 бездомных собаки

289 после нашли хозяев.

В этом году в Липецкой области отловлено 1163 бродячие собаки. После проведения маркирования, стерилизации и вакцинации 865 животных возвращено в прежнюю среду обитания и 289 передано новым владельцам. Такие данные приводит управление ветеринарии Липецкой области.Сейчас в Липецкой области функционирует один частный приют для животных.По закону «Об ответственном обращении с животными» осуществляется возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения ряда мероприятий: собак 10 дней держат на карантине в приюте, потом их вакцинируют против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных, маркируют и стерилизуют.То есть обращение с животными осуществляется в соответствии с принципом «ОСВВ» – отлов, транспортировка в приют для животных, стерилизация, вакцинация, маркирование и выпуск в среду обитания.Для отлова немаркированных (без ушных бирок) животных без владельцев, либо животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессию, следует обращаться в органы местного самоуправления.