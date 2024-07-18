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В России
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сегодня, 10:01
В Ленобласти 4 человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
В автомобиле находились четыре человека, двое из которых — дети. Сообщается, что никого из находившихся в машине спасти не удалось.
По информации надзорного органа, машинист поезда пытался затормозить перед машиной, но не успел и врезался в нее.
"На место происшествия выехал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин", — сообщили в прокуратуре.
Момент столкновения скоростного поезда "Ласточка" с автомобилем в Ленинградской области, в результате которого не удалось спасти четырех человек, среди которых были двое детей, попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал 78.ru.
На кадрах видно, как машина въезжает на переезд в российском регионе, при этом у водителя не было помех для того, чтобы увидеть приближающийся поезд — а переезд был регулируемым.
ЧП случилось на железнодорожном переезде станции "Дивенская". На место происшествия прибыли для установления обстоятельств ДТП сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России.
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