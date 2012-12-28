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Происшествия
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17 минут назад
В Липецке горели вещи в доме по улице Озёрной, а в Данкове — надворная постройка
При пожарах никто не пострадал.
Также накануне вечером в Липецке пожарные выезжали к девятиэтажному дому №27 по проспекту Победы — но там произошло всего лишь подгорание пищи.
А в пятиэтажном доме №6 в переулке Рудный уже ночью 18 июля горели вещи — пожар был ликвидирован до прибытия спасателей.
Днём 17 июля горела надворная постройка по улице Грибоедова в Данкове. Огнём была уничтожена внутренняя отделка и кровля площади 15 квадратных метров.
К счастью, при пожарах за минувшие сутки никто не пострадал.
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