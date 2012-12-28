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17 минут назад

В Липецке горели вещи в доме по улице Озёрной, а в Данкове — надворная постройка

При пожарах никто не пострадал.

Ночью 17 июля в Липецке горел частный жилой одноэтажный дом по улице Озерной. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были уничтожены вещи на площади один квадратный метр. Возгорание было ликвидировано ещё до приезда пожарных.

Также накануне вечером в Липецке пожарные выезжали к девятиэтажному дому №27 по проспекту Победы — но там произошло всего лишь подгорание пищи.

А в пятиэтажном доме №6 в переулке Рудный уже ночью 18 июля горели вещи — пожар был ликвидирован до прибытия спасателей.

Днём 17 июля горела надворная постройка по улице Грибоедова в Данкове. Огнём была уничтожена внутренняя отделка и кровля площади 15 квадратных метров.

К счастью, при пожарах за минувшие сутки никто не пострадал. 
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