В Липецке горели вещи в доме по улице Озёрной, а в Данкове — надворная постройка

При пожарах никто не пострадал.

Ночью 17 июля в Липецке горел частный жилой одноэтажный дом по улице Озерной. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём были уничтожены вещи на площади один квадратный метр. Возгорание было ликвидировано ещё до приезда пожарных.Также накануне вечером в Липецке пожарные выезжали к девятиэтажному дому №27 по проспекту Победы — но там произошло всего лишь подгорание пищи.А в пятиэтажном доме №6 в переулке Рудный уже ночью 18 июля горели вещи — пожар был ликвидирован до прибытия спасателей.Днём 17 июля горела надворная постройка по улице Грибоедова в Данкове. Огнём была уничтожена внутренняя отделка и кровля площади 15 квадратных метров.К счастью, при пожарах за минувшие сутки никто не пострадал.