В Лебедяни официант кафе украл у посетительницы кошелек с деньгами

Кошелек он спрятал в тайник рядом с кафе

– В дежурную часть МО МВД России «Лебедянский» с заявлением о краже кошелька обратилась 21-летняя данковчанка. Девушка пояснила, что 11 июля она отдыхала в одном из заведений Лебедянского района. На следующий день потерпевшая обнаружила, что из ее сумки пропал кошелек с денежными средствами в размере 15 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска в ходе проведенных мероприятий по горячим следам задержали подозреваемого, причастного к совершению преступления. Им оказался 20-летний житель района. Полицейские установили, что молодой человек подрабатывал официантом в кафе, в котором отдыхала потерпевшая. Злоумышленник вошел в доверие к девушке, и она, на время отдыха передала ему на хранение свою сумку. Изучив содержимое сумки, подозреваемый обнаружил кошелек с денежными средствами. Украденное он спрятал в тайник, расположенный недалеко от кафе, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.Кошелек у официанта полицейские изъяли. Возбуждено уголовное по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.