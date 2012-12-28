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В мире
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37 минут назад
Генсек ШОС рассказал о новых заявках на присоединение к организации
«Сейчас есть несколько заявок от стран, которые хотят присоединиться к семье ШОС», — заявил генсек.
Основанная в 2001 лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана организация сейчас насчитывает 10 полноправных членов. К основателям позже присоединились Индия, Пакистан (обе страны в 2017-м), Иран (2022-й) и Белоруссия (2024-й).
Сотрудничать с ШОС можно в несколько форматах: как партнер по диалогу, как страна-наблюдатель и как полноценный член объединения.
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