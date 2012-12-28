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В России
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37 минут назад
В Молдавии кулуарно обсуждали вопрос введения визового режима для россиян
«Официально на уровне парламента такого [обсуждения] не было, но отдельные мнения и комментарии от партии власти мы слышали», — сказала она.
Президент Молдавии Майя Санду перед выборами не сделает ничего, что связано с визами и с визовым режимом. Однако не потому, что заботится о гражданах Молдавии и взаимоотношениях с Россией, а потому, что власти хотят попробовать в очередной раз обмануть народ и не обострять ситуацию, добавила депутат.
Сейчас в аэропорту Кишинева граждане России, а также граждане Молдавии, прилетающие из России, сталкиваются с дополнительными проверками.
Отношения между Кишиневом и Москвой охладели после прихода к власти президента Майи Санду и нынешней правящей партии PAS, которые заявили о курсе на вступление в ЕС, после чего начали расторгать подписанные соглашения СНГ. Охлаждение отношений сторон сопровождалось взаимными высылками дипломатов двух стран.
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