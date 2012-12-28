Сегодня в Липецке: есть шанс на дождик, проделки иллюзиониста, «Металлург» встречается с болельщиками

Рассказываем главное про сегодняшний день.

Воздух в Липецке раскалится ещё сильнее, чем вчера – до 33-35 градусов. Спасением может стать кратковременный дождик, который обещают в течение дня.









В такую жару сегодня решили обойтись без плановых отключений воды. Пытать липчан засухой на таком солнцепёке было бы бесчеловечно.











А вот отключение света с 8:00 до 18:00 придется перетерпеть жителям улицы Юношеской, Рудного переулка, а также садоводам в товариществах «Горняк» и «Спутник».













Сегодня вновь пройдёт пешая экскурсия по Липецку «История улицы Ленина» (12+), как вчера













Несмотря на жару, сегодня много событий пройдут под открытым небом. В том числе и веселые гулянья по месту жительства в честь Дня города в рамках акции «Праздник с доставкой на дом» (0+). Сегодня повезёт жителям домов на улицах Баумана, 333/19, Меркулова, 24-26, а также их ближайшим соседям. Артисты и ведущие начнут веселить гостей в 17:00.













Фото vk.com/dk_rud





Липецкая государственная филармония приглашает липчан в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса, 2). В 19:00 выступит грузинская семья Боджгуа — финалисты четвертого сезона телевизионного шоу «Ну-ка, все вместе!»: Теймураз, Николоз, Василий и Элиза (12+).







Эти артисты много лет дарят людям положительные эмоции через свою музыку. В программе липецкого концерта вы услышите «Виноградную косточку» Булата Окуджавы, «Арго» из мюзикла Александра Басилая «Аргонавты», произведения Гия Канчели — «Чито-гврито» из кинофильма «Мимино» и попурри из фильмов Георгия Данелия, а также авторские песни Теймураза Боджгуа.











Фокусник







Вечер магии пройдёт сегодня в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).В 19:01 своё выступление начнёт липецкий иллюзионист Александр Крамаренко (12+) Обещают фокусы такого уровня, что заставят гостей усомниться в реальности происходящего, причём иллюзии рассчитаны не на детей, а именно на взрослых!













Как говорят в одном телепроекте, маг крепко задумался. Фото здесь и вверху новости - vk.com/focusnic37





Самый спортивный город





Не будут забыты сегодня и спортивные мероприятия. В 10:00 в ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31а) начнётся праздник «Наш город - самый лучший город! Наш город - самый спортивный город!» (6+).













«Металлург» раскроет карты





Всего пара дней остаётся до первой игры липецкого «Металлурга» в первенстве подгруппы «Серебро» второй лиги. А сегодня «сталевары» решили провести не менее ответственную встречу – со своими болельщиками.













В 17:00 на Центральном стадионе «Металлург» (ул. Первомайская, 59) состоится открытая тренировка команды: вы можете посетить ей всю или прийти позже. А в 19:00 – сама встреча с болельщиками. Руководители клуба, тренеры и футболисты ответят на вопросы гостей, а ещё – именно сегодня представят нового капитана команды.







В промежутке с 8:00 до 18:00 не более чем на 3 часа электричество пропадёт на главной площади Липецка – Ленина-Соборной, а также Заводской, в 26-м микрорайоне, на улицах Ангарской, Бабушкина, Базарной, Бардина, Богатырской, Бунина, Водной, Волгоградской, Дачной, Д.Бедного, Декабристов, Детской, Донской, Ильича, Катукова, Кочеткова, Кривенкова, Кузнечной, Леваневского, Ленина, Московской, Островского, Плеханова, Профсоюзной, Стаханова, Студенческой, Теперика, Тургенева, Угловой, Хорошавина, Шуминского, на проспекте Мира, в переулках Болотникова. Войнич, Ермака, Сырском, Учебном.Следить за дорожной обстановкой в Липецке необходимо. Лучше всего подойдут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Помогут не застрять в пробке в такую жару.Сбор в 17:00 возле Дома мастера (ул. Ленина, 42). Оттуда экскурсовод поведёт липчан в путешествие по историческим местам самой известной улицы города.А на улице Ильича. 36а – в 18:00.А возле ДК «Рудничного» (ул. Ударников, 13) в 19:30 организуют кинопоказ под открытым небом. Правда, фильм почему-то нигде не афишируют, потому народу наверное придёт не так много.