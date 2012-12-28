Ты не ты, когда жара!

В Липецком зоопарке по нескольку раз на день купают животных.

Жара действует не только на людей, но и на зверей с птицами. Поэтому в зверинце, когда печет солнце, для питомцев устраивают водные процедуры.Одни животные, как например, марал Клайд обожают душ. Зато его подруга, Бонни, даже не вышла. Только на одного Клайда уходит по 200 литров воды, говорит заведующая отделом копытных животных Лилия Лохан.Среди пони больше всего купаться любит Минутка.Верблюд Яшка готов стоять под душем бесконечно долго.Даже зубры, которые обычно игнорируют водные процедуры, сегодня не стали ими пренебрегать.В жару немного меняют и рацион животных. Дают им больше сочных овощей, фруктов, зеленой травы. И конечно же воду.Белый аист даже не вылезает из своего бассейна.