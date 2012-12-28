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Сегодня в Липецке: невыносимая жара, три премии Оскара и горячие вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 17:29
Ты не ты, когда жара!
В Липецком зоопарке по нескольку раз на день купают животных.
Одни животные, как например, марал Клайд обожают душ. Зато его подруга, Бонни, даже не вышла. Только на одного Клайда уходит по 200 литров воды, говорит заведующая отделом копытных животных Лилия Лохан.
Среди пони больше всего купаться любит Минутка.
Верблюд Яшка готов стоять под душем бесконечно долго.
Даже зубры, которые обычно игнорируют водные процедуры, сегодня не стали ими пренебрегать.
В жару немного меняют и рацион животных. Дают им больше сочных овощей, фруктов, зеленой травы. И конечно же воду.
Белый аист даже не вылезает из своего бассейна.
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