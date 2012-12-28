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сегодня, 15:59

В Госдуме предлагают распространить меры для операторов связи на мессенджеры

Пользователей предлагается обязать сообщать в РКН свои фамилию, имя и отчество, а также контактную информацию для направления юридически значимых сведений.

Депутаты считают, что для мессенджеров нужно ввести требования, аналогичные тем, что и в отношении операторов связи, - сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

"Сегодня голосовые соединения через мессенджер происходят едва ли не чаще, чем по сотовой связи. А значит, нужно, чтобы "правила игры" были для всех одинаковыми", — заявил парламентарий.

По его словам, комитет готовит ко второму чтению законопроект, который вводит обязательное оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах. Как писал один из авторов документа Василий Пискарев, после заключения договора операторы связи будут обязаны передать сведения о нем для размещения в личном кабинете абонента на "Госуслугах".19 июня проект приняли в первом чтении. По словам Хинштейна, депутаты хотят «навести порядок в работе операторов связи, исключив возможность бесконтрольного оборота сим-карт", - передает РБК.

Абоненты связи должны подтверждать свои персональные данные, а тем, кто отказывается от аутентификации, операторы блокируют номера, напомнил депутат. Несмотря на это, очистить рынок от серых сим-карт пока не получается, а анонимность — "основа киберпреступности", - считает он. Депутат привел данные Роскомнадзора, по которым 265 абонентов оформили на себя более чем 1 тыс. сим-карт каждый, а в общей сложности — свыше 1,1 млн.

Минцифры разработало поправки, по которым для покупки сим-карты потребуется пройти проверку паспортных данных по базе МВД. Ужесточение правил продажи поддержали "Билайн" и "МегаФон".

С 2019 года в России действует постановление правительства, обязывающее мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона.
операторы связи
мессенджеры
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