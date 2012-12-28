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Происшествия
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29 минут назад
Усманец пустил знакомого пожить в доме, а тот его обокрал
Мужчине был причинён ущерб в 30 000 рублей.
«Мужчина длительное время не жил в своем доме в Усмани, и на время своего отсутствия предоставил жилье знакомому. Вернувшись домой, хозяин дома обнаружил, что похищены личные вещи и 10 000 рублей. Причиненный ущерб он оценил в 30 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
По подозрению в краже задержан ранее судимый 38-летний мужчина. Он уже во всём сознался и вернул похищенные вещи. Деньги мужчина успел потратить.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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