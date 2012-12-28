Усманец пустил знакомого пожить в доме, а тот его обокрал

Мужчине был причинён ущерб в 30 000 рублей.

В Усмани в полицию обратился 53-летний мужчина с заявлением о краже из дома.«Мужчина длительное время не жил в своем доме в Усмани, и на время своего отсутствия предоставил жилье знакомому. Вернувшись домой, хозяин дома обнаружил, что похищены личные вещи и 10 000 рублей. Причиненный ущерб он оценил в 30 000 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.По подозрению в краже задержан ранее судимый 38-летний мужчина. Он уже во всём сознался и вернул похищенные вещи. Деньги мужчина успел потратить.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.